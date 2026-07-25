Un’influencer messicana di 30 anni è deceduta dopo un intervento di chirurgia estetica eseguito in una clinica privata di Sinaloa. La donna era tra le creator più seguite sui social nel paese. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause del decesso.

Aveva 30 anni ed era una delle creator messicane più seguite sui social. Adriana Garcia è morta dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Sinaloa, in Messico. La giovane influencer, che aveva costruito una forte presenza online attraverso contenuti legati alla moda e allo stile di vita, è deceduta dopo l’insorgenza di alcune complicazioni successive all’operazione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte delle autorità messicane, chiamate a ricostruire la dinamica dei fatti e a chiarire le cause del decesso, verificando anche eventuali responsabilità legate all’intervento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta a 30 anni l’influencer Adriana Garcia dopo un intervento di chirurgia estetica: indagini in corso

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Beauty influencer Adriana Garcia dies while undergoing cosmetic surgery

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