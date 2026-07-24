Un'influencer di 30 anni è morta in Messico dopo aver subito un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Sinaloa. La donna aveva una figlia e la sua morte è avvenuta poco dopo l'operazione. La notizia è stata confermata dalle autorità locali. La famiglia ha avviato un'indagine per chiarire le cause del decesso.

La giovane influencer Adriana Garcia è morta a soli 30 anni. La tragedia si è consumata dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Sinaloa, in Messico. Garcia aveva accusato i sintomi di alcune complicazioni. Le autorità messicane hanno avviato una serie di accertamenti per stabilire le cause del decesso, ma per il momento mantengono il più stretto riserbo. La content creator lascia una figlia di 6 anni. Influencer morta dopo un intervento di chirurgia estetica La content creator Adriana Garcia è morta a soli 30 anni in circostanze ancora da chiarire. Come riporta El Universal nella giornata di martedì 21 luglio l’influencer si era sottoposta a un non meglio specificato intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Culiacán, nello Stato di Sinaloa, in Messico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Influencer Adriana Garcia morta a 30 anni in Messico dopo l'intervento di chirurgia estetica, aveva una figlia

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Tragedia per la famosa influencer: muore a 30 anni durante un intervento estetico

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