Da ieri e fino al 29 novembre, è vietata la vendita di alcolici da asporto nell’area di piazza Bellini a Napoli dalle 22.30 alle 6 del mattino. La misura riguarda le attività commerciali della zona e si intende limitare i problemi legati alla movida notturna. La decisione è stata presa in via temporanea per cercare di contenere gli episodi di disturbo e degrado durante le ore notturne.

Sebbene a tempo, da ieri e fino al 29 novembre prossimo, la tanto invocata ordinanza sulla Movida fracassona a Napoli nell’area di piazza Bellini e strade limitrofe, è arrivata Le disposizioni sono state adottate a seguito dei monitoraggi effettuati dall’Arpac e delle pronunce del Tribunale di Napoli che hanno evidenziato il persistente superamento dei limiti di rumorosità, soprattutto nelle ore serali e notturne. L’obiettivo del provvedimento è conciliare le esigenze delle attività economiche e della socialità, con il diritto al riposo dei residenti, intervenendo sui fenomeni di disturbo acustico in quell’area. Così nelle zone interessate dall’ordinanza, saranno in vigore le seguenti misure: divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle ore 22. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Movida a Napoli, nell'area di piazza Bellini vietata la vendita di alcolici da asporto dalle 22.30 alle 6 del mattino

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