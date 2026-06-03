Stretta sugli alcolici in piazza | stop a vendita e consumo dalle 17 alle 7 dopo le risse

Nell'area di Piazza del, è stato imposto un divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche dalle 17 alle 7 del mattino successivo. La decisione è stata presa dopo una serie di risse che si sono verificate nelle ore serali e notturne. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco e mira a ridurre episodi di degrado e migliorare la sicurezza nel centro cittadino.

Divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche nelle ore serali e notturne. È questa la misura adottata dal sindaco di Parete, Vito Luigi Pellegrino, con un'ordinanza finalizzata a contrastare fenomeni di degrado urbano e a garantire maggiore sicurezza nell'area di Piazza del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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