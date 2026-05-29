Movida a Napoli e rumori | nuove ordinanze per piazza del Gesù e i Baretti di Chiaia orari per asporto e chiusure

Il Comune di Napoli ha emesso due ordinanze che regolano la movida e i rumori nelle zone di piazza del Gesù e dei Baretti di Chiaia. Sono stati stabiliti orari massimi per l’asporto e la chiusura delle attività commerciali. Le nuove disposizioni interessano specificamente queste aree e sono state adottate in risposta a problemi di inquinamento acustico. Le ordinanze sono state firmate in serata e prevedono limitazioni precise per le attività coinvolte.

In serata il Comune di Napoli ha emesso due nuove ordinanze in tema movida e inquinamento acustico; fissati orari massimi per l'asporto e la chiusura delle attività in piazza del Gesùvia Cisterna dell'Olio e nella zona dei Baretti di Chiaia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Spari a Napoli, lo scontro di due gruppi che avvelena la movida

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