Movida a Napoli e rumori | nuove ordinanze per piazza del Gesù e i Baretti di Chiaia orari per asporto e chiusure

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Comune di Napoli ha emesso due ordinanze che regolano la movida e i rumori nelle zone di piazza del Gesù e dei Baretti di Chiaia. Sono stati stabiliti orari massimi per l’asporto e la chiusura delle attività commerciali. Le nuove disposizioni interessano specificamente queste aree e sono state adottate in risposta a problemi di inquinamento acustico. Le ordinanze sono state firmate in serata e prevedono limitazioni precise per le attività coinvolte.

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In serata il Comune di Napoli ha emesso due nuove ordinanze in tema movida e inquinamento acustico; fissati orari massimi per l'asporto e la chiusura delle attività in piazza del Gesùvia Cisterna dell'Olio e nella zona dei Baretti di Chiaia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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