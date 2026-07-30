Milano il primo portale monumentale cinese in via Paolo Sarpi | via libera alla raccolta progetti per il Paifang

Da ilgiorno.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano si valuta la realizzazione di un portale monumentale cinese in via Paolo Sarpi. La proposta prevede l’installazione di un Paifang, un arco tradizionale cinese, e al momento è aperta la raccolta di progetti. La possibilità di realizzare questa struttura resta ancora in fase preliminare, senza conferme definitive.

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Milano, 30 luglio 2026 – A Milano potrebbe arrivare il  primo portale monumentale cinese. Per il momento è solo un’ipotesi, anche se piuttosto concreta. Ma non c’è nessun vincolo. E la costruzione, hanno spiegato da Palazzo Marino, “sarà subordinata alle successive valutazioni di interesse pubblico e di fattibilità tecnico-amministrativa”. L'intervento è previsto all'ingresso di via Paolo Sarpi, lato piazzale Baiamonti, e si inserisce nelle politiche dell'Amministrazione dedicate alla rigenerazione urbana, alla valorizzazione degli spazi pubblici e delle identità territoriali, alla promozione della cultura e al rafforzamento della coesione sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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