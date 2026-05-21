Tre generazioni di donne e 102 anni di storia | la Profumeria Lorenzi dal 1924 incanta Paolo Sarpi a Milano

La Profumeria Lorenzi, situata al civico 62 di via Paolo Sarpi a Milano, è stata fondata nel 1924 e quest’anno raggiunge i 102 anni di attività. Nel corso del tempo, la sua presenza ha attraversato tre generazioni di donne, mantenendo un ruolo stabile nel quartiere. La storia della profumeria si intreccia con quella del quartiere stesso, diventando un punto di riferimento per la clientela locale. La sua longevità testimonia il continuo passaggio di clienti e tradizioni nel corso di quasi un secolo.

Al civico 62 in via Paolo Sarpi a Milano, si trova la Profumeria Lorenzi, nata nel 1924 e che quest'anno compie 102 anni. Dietro al bancone troviamo Laura, che subito ci racconta: "All’inizio c’era Battista Lorenzi, mio nonno. A seguire Ilde e Lucia, le sue due figlie, e ora ci sono io", ha raccontato a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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