I negozi storici di Milano che resistono all'invasione alimentare di Paolo Sarpi | Non ci arrendiamo

L'Ottica Scaccabarozzi, fondata nel 1927 a Milano, si trova in via Paolo Sarpi, una delle vie con negozi storici della zona. Nonostante la crescente presenza di attività alimentari, la bottega resiste grazie alla qualità dei prodotti e al sostegno di una clientela fedele. La proprietà afferma di non sentirsi un'eccezione e di mantenere una presenza stabile nel quartiere. Altre botteghe storiche della stessa via continuano a operare, contrastando le nuove aperture di attività legate al settore alimentare.

L'Ottica Scaccabarozzi è nata nel 1927 a Milano. È una delle tante botteghe storiche che si trovano in via Paolo Sarpi: "Non ci sentiamo l'ultimo dei mohicani e con l’alta qualità dei nostri prodotti, siamo riusciti a mantenere uno zoccolo duro di clienti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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