Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, propone di destinare una parte dei fondi Safe al rafforzamento degli investimenti nella cybersicurezza. La proposta mira a aumentare le risorse dedicate alla protezione digitale, modificando le attuali allocazioni di bilancio. La proposta di Lupi si inserisce nel dibattito interno alla maggioranza, con l’obiettivo di raddoppiare gli investimenti in questo settore. Nessuna decisione formale è stata ancora presa.

di Francesca Lequaglie ROMA "Destinare una quota delle risorse Safe al raddoppio degli investimenti nella cybersicurezza". La proposta di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, spariglia le carte nel dibattito interno alla maggioranza. Onorevole, prima di tutto: cosa pensa del fondo Safe? "C’è un punto fondamentale: la sicurezza non coincide solo con il riarmo. Parliamo di investimenti in difesa e sicurezza, non solo di armamenti. L’Italia e l’Europa devono investire per garantire la sicurezza dei cittadini rafforzando le infrastrutture strategiche e la cybersicurezza, mettendo in sicurezza quei servizi essenziali da cui dipende ormai la nostra vita quotidiana". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lupi (Noi Moderati): "Usiamo i fondi Safe per la cybersicurezza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Noi moderati chiude la campagna elettorale a Chieti con Maurizio LupiGiovedì 21 maggio, a Chieti, si terrà l’ultimo appuntamento della campagna elettorale di Noi moderati, con la partecipazione del presidente nazionale...

Verso le comunali, big a Reggio Calabria: incontro di Noi Moderati con Maurizio LupiMartedì 19 maggio alle 15, nella sede di Noi Moderati in via San Francesco da Paola 49, si svolgerà un incontro con Maurizio Lupi.

Si parla di: Lupi (Noi Moderati): Usiamo i fondi Safe per la cybersicurezza.

Lupi (Noi Moderati): Usiamo i fondi Safe per la cybersicurezzaIl presidente di Noi Moderati: non si parla soltanto di riarmo Raddoppiare gli investimenti per le infrastrutture informatiche. quotidiano.net

Noi Moderati, Attilio Gastaldello nuovo coordinatore per il VenetoSi tratta del sindaco di San Giovanni Lupatoto, presentato ufficialmente a Verona. Fra gli obiettivi del partito la corsa alle amministrative 2027 nel capoluogo scaligero ... rainews.it