Verso le comunali big a Reggio Calabria | incontro di Noi Moderati con Maurizio Lupi

Martedì 19 maggio alle 15, nella sede di Noi Moderati in via San Francesco da Paola 49, si svolgerà un incontro con Maurizio Lupi. L’appuntamento riguarda le imminenti elezioni amministrative a Reggio Calabria. L’evento si svolge presso la segreteria provinciale dell’organizzazione e coinvolge rappresentanti e sostenitori in vista delle elezioni comunali. Questa riunione si inserisce nelle attività preparatorie per le consultazioni che si terranno a breve nella città.

Si terrà martedì 19 maggio alle ore 15, nella segreteria provinciale di Noi Moderati di Reggio Calabria, in via San Francesco da Paola 49, un importante incontro elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative.L’iniziativa si inserisce nel percorso di ascolto e confronto che il partito. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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