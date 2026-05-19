Noi moderati chiude la campagna elettorale a Chieti con Maurizio Lupi

Da chietitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 21 maggio, a Chieti, si terrà l’ultimo appuntamento della campagna elettorale di Noi moderati, con la partecipazione del presidente nazionale Maurizio Lupi. L’esponente del partito sarà presente per sostenere il candidato sindaco Cristiano Sicari e partecipare all’evento conclusivo della lista. La visita si svolgerà nel centro della città, dove sono attese diverse persone interessate alla campagna elettorale e ai programmi della lista. Nessuna altra informazione riguardo a eventuali interventi o dettagli dell’evento è stata comunicata.

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Giovedì 21 maggio il presidente nazionale di Noi moderati, Maurizio Lupi, sarà a Chieti per l’evento conclusivo della lista nella campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Cristiano Sicari.L'evento è in programma al bar Italia, in corso Marrucino, alle ore 12:30. Interverranno il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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