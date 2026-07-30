L’opposizione unita non demorde | Se fanno mancare il numero legale chiederemo il consiglio all’infinito

Da lanazione.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'opposizione ha dichiarato che, in caso di mancanza del numero legale durante il consiglio sulla revoca delle deleghe all'ex assessore, continuerà a chiedere la convocazione finché non sarà possibile svolgere l'assemblea. La strategia prevede di ripetere le convocazioni all'infinito, con l'obiettivo di mantenere in piedi il procedimento e non consentire che l'incontro venga sospeso o annullato.

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CAPANNORI "Speriamo non manchi il numero legale per il consiglio sulla revoca delle deleghe all’ex assessore Davide Del Carlo, perché noi continueremo a riconvocarlo ad oltranza, fino a quando non sarà ripristinata la democrazia". Così i componenti dell’opposizione unita di Capannori alla conferenza stampa indetta sul caso. I consiglieri comunali Domenico Caruso (Noi Moderati), Matteo Scannerini (Forza Italia), Paolo Rontani (Capannori Cambia), Bruno Zappia (Capannori Cambia), Lido Moschini, Eleonora Vaselli, Elisabetta Triggiani e Matteo Petrini di Fratelli d’Italia, hanno ripercorso la vicenda. "Nel mese di maggio scorso – dichiarano – a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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