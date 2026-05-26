Frosinone salta il consiglio comunale | manca il numero legale

Il consiglio comunale di Frosinone non si è riunito a causa della mancanza del numero legale. In prima convocazione erano richiesti almeno 17 consiglieri, ma alla verifica fatta dal vicepresidente dell’aula, solo 11 erano presenti. La seduta è stata quindi rinviata.

Salta per mancanza del numero legale la seduta ordinaria del consiglio comunale di Frosinone. In prima convocazione erano necessari almeno 17 consiglieri presenti su 33, ma all’appello effettuato dal vicepresidente dell’aula Marco Ferrara hanno risposto soltanto in undici.Tra i presenti appena. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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