Ardea maggioranza in crisi | salta il consiglio comunale per mancanza di numero legale

Il consiglio comunale di Ardea non si è riunito nuovamente a causa della mancanza del numero legale. La seduta era prevista per il 14 maggio 2026, ma non si sono presentati abbastanza consiglieri per procedere con le discussioni. Sono trascorse ore di attesa senza che si raggiungesse la maggioranza richiesta per aprire ufficialmente i lavori. La mancanza di partecipanti ha impedito di affrontare eventuali punti all’ordine del giorno. La situazione riflette una crisi all’interno della maggioranza del consiglio comunale.

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Ardea, 14 maggio 2026 – Nuova seduta andata a vuoto per il consiglio comunale di Ardea. Dopo ore di attesa, l’assemblea è saltata per la seconda volta a causa della mancanza del numero legale, segnale inequivocabile della profonda crisi che attraversa l’amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Cremonini. Aria di crisi ad Ardea: salta il consiglio comunale. Il presidente del Consiglio, Francesco Giordani, ha tentato più volte di ricomporre i numeri e di tenere in piedi una maggioranza che, da mesi, appare ormai allo sbando. Nonostante gli sforzi del primo cittadino per ricompattare i suoi, l’aula non ha raggiunto il numero minimo di presenti, costringendo alla sospensione dei lavori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ardea, salta il Consiglio comunale: crisi nel centrodestraArdea, 28 aprile 2026 – Salta il Consiglio comunale di Ardea per mancanza del numero legale. Consiglio comunale, seduta ad alta tensione: salta il numero legaleTempo di lettura: 2 minutiAlta tensione nel Consiglio Comunale di Mercogliano, dove la seduta si è conclusa anticipatamente a causa della caduta del...