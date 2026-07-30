L’intestino può aiutare il cervello a formare i ricordi del cibo | lo studio su Nature Communications

Notizia in breve

Uno studio pubblicato su Nature Communications ha evidenziato che l’intestino può partecipare alla formazione dei ricordi legati al cibo. La ricerca indica che questa partecipazione avviene soprattutto quando gli alimenti forniscono energia e nutrienti essenziali. Gli scienziati hanno analizzato il ruolo dell’intestino nel processo di memorizzazione delle esperienze alimentari, evidenziando una possibile connessione tra il sistema digestivo e la memoria.