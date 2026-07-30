L’intestino può aiutare il cervello a formare i ricordi del cibo | lo studio su Nature Communications
Uno studio pubblicato su Nature Communications ha evidenziato che l’intestino può partecipare alla formazione dei ricordi legati al cibo. La ricerca indica che questa partecipazione avviene soprattutto quando gli alimenti forniscono energia e nutrienti essenziali. Gli scienziati hanno analizzato il ruolo dell’intestino nel processo di memorizzazione delle esperienze alimentari, evidenziando una possibile connessione tra il sistema digestivo e la memoria.
Gli scienziati hanno scoperto che l’intestino può contribuire alla formazione dei ricordi del cibo, in particolare quando gli alimenti forniscono energia e nutrienti preziosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Riconnettersi al corpo: asse INTESTINO-CERVELLO e NATUROPATIA
Notizie e thread social correlati
Scienza, le cellule che alterano memoria e attenzione: lo studio di Unife pubblicato su ‘Nature Communications’Uno studio pubblicato su ‘Nature Communications’ ha rivelato che le cellule di supporto del cervello, chiamate astrociti, e l’acido chinurenico,...
Integratore con batteri A. muciniphila può prevenire il recupero del peso dopo la dieta: lo studio su Nature MedicineUno studio pubblicato su Nature Medicine rivela che un integratore contenente il batterio Akkermansia muciniphila può impedire il recupero del peso...
Si parla di: Alcuni ricordi nascono (letteralmente) nello stomaco.
L’intestino può aiutare il cervello a formare i ricordi del cibo: lo studio su Nature CommunicationsGli scienziati hanno scoperto che l’intestino può contribuire alla formazione dei ricordi del cibo, in particolare quando gli alimenti forniscono energia ... fanpage.it
L'invecchiamento dell'intestino si può evitare: la scienza spiega comeL’intestino può restare giovane più a lungo. Lo dicono due studi pubblicati su Nature Aging e Nature Cell Biology, frutto dalla collaborazione tra Università di Torino e Leibniz Institute on Aging – ... gazzetta.it