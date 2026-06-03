Integratore con batteri A muciniphila può prevenire il recupero del peso dopo la dieta | lo studio su Nature Medicine

Notizia in breve

Uno studio pubblicato su Nature Medicine rivela che un integratore contenente il batterio Akkermansia muciniphila può impedire il recupero del peso dopo una dieta. La ricerca ha dimostrato che l’assunzione di questo integratore riduce la possibilità di riprendere peso una volta terminata la perdita. I ricercatori hanno testato l’effetto del batterio su soggetti che avevano seguito un regime dimagrante, riscontrando una diminuzione del rischio di recupero ponderale.