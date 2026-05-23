Scienza le cellule che alterano memoria e attenzione | lo studio di Unife pubblicato su ‘Nature Communications’

Notizia in breve

Uno studio pubblicato su ‘Nature Communications’ ha rivelato che le cellule di supporto del cervello, chiamate astrociti, e l’acido chinurenico, influenzano memoria e attenzione. La ricerca, condotta con il coinvolgimento di un’università italiana, ha mostrato come queste cellule possano modificare le funzioni cognitive. I ricercatori hanno analizzato il ruolo di queste componenti nel cervello, andando oltre la tradizionale attenzione ai neuroni.