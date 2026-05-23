Scienza le cellule che alterano memoria e attenzione | lo studio di Unife pubblicato su ‘Nature Communications’
Uno studio pubblicato su ‘Nature Communications’ ha rivelato che le cellule di supporto del cervello, chiamate astrociti, e l’acido chinurenico, influenzano memoria e attenzione. La ricerca, condotta con il coinvolgimento di un’università italiana, ha mostrato come queste cellule possano modificare le funzioni cognitive. I ricercatori hanno analizzato il ruolo di queste componenti nel cervello, andando oltre la tradizionale attenzione ai neuroni.
‘Il cervello oltre i neuroni: anche gli astrociti influenzano memoria e attenzione’. Uno studio internazionale pubblicato su ‘Nature Communications’ con la partecipazione dell’Università di Ferrara chiarisce il ruolo delle cellule di supporto dell’attività cerebrale e dell’acido chinurenico nelle. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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