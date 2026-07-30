A giugno 2026, il numero di occupati si è mantenuto stabile rispetto a maggio, mentre sono aumentati i disoccupati e diminuiti gli inattivi. Secondo l’Istat, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente ci sono 131 mila occupati in più. La crescita dei disoccupati ha coinvolto circa 97 mila persone. La variazione mensile indica una stabilità complessiva del mercato del lavoro, con un aumento dell’occupazione rispetto all’anno precedente.

A giugno 2026, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile e si associa alla crescita dei disoccupati e alla diminuzione degli inattivi. Lo comunica l’Istat che sottolinea come rispetto all’anno precedente ci siano 131 mila occupati in più. La crescita delle persone in cerca di lavoro (+7,2%, pari a +97mila disoccupati in più) coinvolge gli uomini, le donne e tutte le classi d’età. Il tasso di disoccupazione sale al 5,7% (+0,4 punti), quello giovanile al 18,4% (+1,5 punti). La diminuzione degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,8%, pari a -103mila unità) riguarda entrambi i sessi e tutte le classi d’età. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Lavoro: occupati stabili a giugno, +97mila disoccupati

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