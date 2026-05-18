FVG | corso di 80 ore sul bilancio per favorire il lavoro ai disoccupati

È stato avviato un corso di 80 ore dedicato al bilancio, rivolto a persone disoccupate nella regione Friuli Venezia Giulia. Per partecipare, è necessario possedere tre requisiti obbligatori, anche se non sono stati specificati. La procedura di iscrizione prevede un modulo online da compilare e la presentazione presso il Centro Impiego locale. Non sono state indicate scadenze precise o dettagli sui criteri di selezione.

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? Punti chiave Quali sono i tre requisiti obbligatori per accedere al corso gratuito?. Come funziona la procedura di iscrizione tra modulo online e Centro Impiego?. Perché le PMI friulane cercano specificamente questa figura amministrativa autonoma?. Cosa imparerai concretamente per gestire la chiusura dei conti aziendali?.? In Breve Corso di 80 ore a Cividale del Friuli tra maggio e giugno 2026.. Iscrizione tramite modulo online e passaggio obbligatorio presso il Centro per l'impiego.. Requisiti: età superiore ai 18 anni, residenza in Friuli Venezia Giulia e competenze Office.. Lezioni diurne dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 presso Civiform. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FVG: corso di 80 ore sul bilancio per favorire il lavoro ai disoccupati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Servizi di sicurezza. Un corso da 80 orePrende il via il 15 aprile il corso per diventare operatore dei servizi di sicurezza. Leggi anche: Milano, Banlieue, Corso di Porta Ticinese n.80, rapina di maranza nordafricani con lo spray peperoncino ai danni di ciclista Banca 360 FVG compie 135 anni e approva bilancio record con utile a 41 milioniBanca 360 FVG, istituto di credito cooperativo, compie oggi 135 anni e festeggia con una assemblea dei soci che approva un bilancio con un utile netto a 40,8 milioni di euro (+18,7%), masse intermedia ... ansa.it Banca 360 FVG compie 135 anni: utile a 40,8 milioni e masse a 7,21 miliardiL’istituto nato dall’unione tra Friulovest Banca e BancaTer celebra le radici del 1891 e presenta i dati del bilancio 2025. nordest24.it