FVG | corso di 80 ore sul bilancio per favorire il lavoro ai disoccupati
È stato avviato un corso di 80 ore dedicato al bilancio, rivolto a persone disoccupate nella regione Friuli Venezia Giulia. Per partecipare, è necessario possedere tre requisiti obbligatori, anche se non sono stati specificati. La procedura di iscrizione prevede un modulo online da compilare e la presentazione presso il Centro Impiego locale. Non sono state indicate scadenze precise o dettagli sui criteri di selezione.
? Punti chiave Quali sono i tre requisiti obbligatori per accedere al corso gratuito?. Come funziona la procedura di iscrizione tra modulo online e Centro Impiego?. Perché le PMI friulane cercano specificamente questa figura amministrativa autonoma?. Cosa imparerai concretamente per gestire la chiusura dei conti aziendali?.? In Breve Corso di 80 ore a Cividale del Friuli tra maggio e giugno 2026.. Iscrizione tramite modulo online e passaggio obbligatorio presso il Centro per l'impiego.. Requisiti: età superiore ai 18 anni, residenza in Friuli Venezia Giulia e competenze Office.. Lezioni diurne dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 presso Civiform. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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