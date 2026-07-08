Poco prima della manifestazione politica a Napoli, circa 50 disoccupati del movimento “7 novembre” hanno tentato di salire sul palco in piazza del Gesù, urlando “lavoro, lavoro”. La protesta si è verificata durante l’evento del campo largo “Al lavoro per cambiare l’Italia”. La scena ha causato momenti di tensione tra i partecipanti e gli organizzatori dell’evento. Non ci sono stati interventi delle forze dell’ordine o altre azioni ufficiali.

Momenti di tensione in piazza del Gesù a Napoli, poco prima della manifestazione dei leader del campo largo “Al lavoro per cambiare l’Italia”. Un gruppo di circa 50 persone, i disoccupati del “movimento 7 novembre”, ha provato a occupare il palco al grido di “lavoro, lavoro”. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine durante il quale non sono mancati momenti di tensione. La situazione è poi tornata alla normalità con i manifestanti che hanno intonato cori in piazza dove era atteso il comizio che vede uniti Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Gli attivisti chiedono la ripresa dei tirocini del progetto “Disoccupati e inoccupati di lunga durata Napoli”, sospeso, a detta del sottosegretario Durigon, per “rilevanti anomalie amministrative e procedurali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Tensioni all’evento del campo largo a Napoli: disoccupati “7 novembre” tentano di occupare il palco. La protesta al grido di “lavoro, lavoro”

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Momenti di tensione a Napoli, disoccupati sotto il palco del campo largo a piazza del Gesù

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