Il consiglio comunale ha approvato le tariffe per la tassa sui rifiuti per il 2026, confermando che sono tra le più basse del paese. La spesa media per una famiglia si aggira intorno ai 180 euro all’anno, contro una media nazionale di circa 350 euro. La riduzione dei costi è attribuibile alla pratica della raccolta differenziata adottata nel territorio. La decisione riguarda le tariffe Taric, applicate per la gestione dei rifiuti a livello comunale.

Centottanta euro medi a famiglia contro una spesa media nazionale di 350, stando a un recente studio della Uil. Nella seduta di lunedì sera, il consiglio comunale della Spezia ha approvato le tariffe Taric (la Tassa corrispettiva per i rifiuti gestiti a livello comunale) per l’anno 2026, che si confermano come le più basse d’Italia. La delibera Taric 2026 inoltre conserva invariate sia le agevolazioni Isee, sia gli sconti previsti per il compostaggio domestico e quelli per il conferimento in isola ecologica. Un risultato per il quale i capigruppo di maggioranza (Oscar Teja, Giulia Giorgi, Giacomo Peserico, Domenico Zito, Barbara Ratti, Marco... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La maggioranza e la tassa rifiuti: "Qua è tra le più basse d’Italia grazie alla raccolta differenziata"

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