Gara tra le scuole per la raccolta dei rifiuti Raee | ecco le più virtuose
In alcune scuole si è svolta una competizione dedicata alla raccolta dei rifiuti elettronici e elettrici, chiamati Raee. La gara ha coinvolto studenti e insegnanti, che hanno collaborato per raccogliere e smaltire correttamente i materiali. Le scuole partecipanti hanno adottato metodi diversi per incentivare la partecipazione e sensibilizzare sul tema del riciclo. Alla fine dell'iniziativa, sono stati premiati gli istituti con le migliori performance nella raccolta e nel rispetto delle procedure di smaltimento.
Attraverso il gioco di squadra e un approccio educativo innovativo, i piccoli Raee, rifiuti elettrici ed elettronici, si trasformano in una risorsa rafforzando nei bambini la consapevolezza dell’importanza della raccolta differenziata e della tutela delle risorse naturali: con questo obiettivo Hera ha promosso ’ Missione Raee ’, un progetto realizzato nell’ambito del programma didattico della multiutility, ’La Grande Macchina del Mondo’, che ha coinvolto diverse scuole del territorio metropolitano nel corso dell’anno scolastico. La missione era quella di competere nella raccolta di piccoli rifiuti elettrici ed elettronici, imparando così le regole per il corretto conferimento di questi materiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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