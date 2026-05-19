Gara tra le scuole per la raccolta dei rifiuti Raee | ecco le più virtuose

In alcune scuole si è svolta una competizione dedicata alla raccolta dei rifiuti elettronici e elettrici, chiamati Raee. La gara ha coinvolto studenti e insegnanti, che hanno collaborato per raccogliere e smaltire correttamente i materiali. Le scuole partecipanti hanno adottato metodi diversi per incentivare la partecipazione e sensibilizzare sul tema del riciclo. Alla fine dell'iniziativa, sono stati premiati gli istituti con le migliori performance nella raccolta e nel rispetto delle procedure di smaltimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui