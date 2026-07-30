Negli ultimi anni, l’architettura degli interni ha visto una svolta verso complementi d’arredo monolitici, che si distinguono per la loro solidità e presenza fisica. Questa tendenza si contrappone al passato, caratterizzato da superfici sottili e design leggero, spesso considerati troppo eterei. La scelta di elementi massicci e strutturati evidenzia un ritorno a forme più concrete e robuste, rompendo con la prevalenza di soluzioni minimaliste e sottili superfici.

Life&People.it L’architettura degli interni ha sofferto a lungo di una sottile forma di anoressia estetica, ossessionata com’era dal dogma della leggerezza assoluta, della smaterializzazione e di superfici così sottili da apparire bidimensionali. A questa tendenza, ovvero all’evanescenza, risponde oggi un desiderio quasi primordiale di gravità, un bisogno di ancorare lo spazio domestico attraverso oggetti che dichiarino la propria presenza fisica con l’onestà del peso. Abitare un ambiente contemporaneo non è più una questione di accumulo di arredi intercambiabili, ma di dialogo con elementi permanenti, spesso totemici. In questa inversione... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - La gravità del design: il trionfo dei complementi d’arredo monolitici

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