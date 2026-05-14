Blue Design Summit 2026 | La Spezia capitale globale dei superyacht e del design d’avanguardia

La città si prepara ad accogliere il Blue Design Summit 2026, un evento che attirerà esperti e aziende del settore nautico di lusso, dell’architettura costiera e delle innovazioni tecnologiche legate al mare. La manifestazione si terrà in Liguria e si focalizzerà sulle ultime tendenze e sviluppi in questi campi, con un'attenzione particolare ai superyacht e al design di alta gamma. L’evento rappresenta un’occasione per mettere in evidenza le novità e le collaborazioni internazionali legate al mondo nautico.

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Il futuro della nautica di lusso, dell’architettura costiera e della tecnologia applicata al mare fa tappa in Liguria. Dal 18 al 20 maggio, la prestigiosa cornice del Teatro Civico della Spezia ospiterà la terza edizione del Blue Design Summit (BDS26). L’evento si consolida come l’appuntamento di riferimento internazionale per l’universo dei superyacht e, più in generale, per l’esplorazione del rapporto simbiotico tra design e acqua. Il focus della tre giorni non si limiterà alle sole imbarcazioni private: al centro del dibattito ci saranno i progetti dei grandi waterfront urbani, il cruise design per le navi da crociera, la progettazione di resort galleggianti, marine e yacht club di lusso. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Blue Design Summit 2026: La Spezia capitale globale dei superyacht e del design d’avanguardia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Blue design summit alla Spezia - il primo giorno 18-05-2026 Sullo stesso argomento Blue Design Summit 2026: La Spezia si conferma capitale globale dei superyacht e del design d’avanguardiaIl futuro della nautica di lusso, dell’architettura costiera e della tecnologia applicata al mare fa tappa in Liguria. Blue Design summit al via: "Protagonisti della nautica"Per tre giorni la città diventa il centro internazionale del design legato alla sua storia e tradizione marinara, la conferma del ruolo di leader nel... Alle 14 prende ufficialmente il via il Blue Design Summit 2026. Per tre giorni La Spezia ospiterà designer, imprenditori, architetti, cantieri nautici, istituzioni, mondo accademico e opinion leader: bluedesignsummit.it x.com Foiling, innovazione e sostenibilità al Blue Design SummitDal Moth alla Coppa America, fino alle applicazioni nel diporto e nella nautica sostenibile: al Blue Design Summit di La Spezia il foiling è stato al centro di un confronto che ha messo in evidenza no ... pressmare.it Blue Design Summit 2026, La Spezia torna al centro della nautica internazionaleLa Spezia ospita il Blue Design Summit 2026: focus su superyacht, design nautico, sostenibilità e sviluppo della Blue Economy. ligurianotizie.it Quale design di Boomstik scegliesti? reddit