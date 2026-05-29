Un negozio di arredo bagno ha aperto con una collezione che combina stili Japandi, ispirazioni anni ’70 e industrial. La proposta include mobili in legno chiaro, dettagli metallici e linee minimaliste, mescolando elementi caldi e moderni. La selezione si rivolge a clienti in cerca di un design contemporaneo con richiami vintage e urban. La collezione sarà disponibile nelle prossime settimane, con prezzi variabili secondo le finiture e le dimensioni.

L’evoluzione dello spazio domestico ha subito, nell’ultimo lustro, un’accelerazione senza precedenti. Se la cucina è divenuta il palcoscenico della convivialità e il living l’ufficio ibrido, la stanza da bagno ha intrapreso un percorso di trasformazione radicale, elevandosi da mero luogo di servizio a santuario del benessere psicofisico. Guardando alle proiezioni per il la seconda parte del 2026, emerge chiaramente come l’architettura d’interni stia ridefinendo i confini di questo ambiente, puntando su una sinergia inedita tra estetica emozionale, funzionalità avanzata e sostenibilità etica. Oltre la funzionalità: il bagno come rifugio domestico del futuro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Arredo bagno: le nuove frontiere del design tra Japandi, echi anni ’70 e Industrial

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