La Juventus Next Gen giocherà la prima partita di Coppa Italia di Serie C contro il Forlì domenica 16 agosto. Se la squadra supera il turno, affronterà successivamente il Ravenna. Il calendario della competizione è stato reso noto e include questa prima sfida. La partita si svolgerà in data e orario ancora da definire.

di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, uscito il calendario della Coppa Italia di Serie C. L’esordio contro il Forlì domenica 16 agosto. In caso di passaggio del turno c’è il Ravenna. Il countdown per l’inizio ufficiale della nuova stagione calcistica è finalmente terminato per i giovani talenti bianconeri. La Juventus Next Gen si prepara a tornare in campo con grande entusiasmo e la solita ambizione che da anni contraddistingue il progetto della seconda squadra torinese. L’atteso esordio dei bianconeri nella fase eliminatoria della Coppa Italia di Serie C farà da apripista a un’annata ricca di sfide importanti e opportunità di crescita per tutto il gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, esordio in Coppa Italia di Serie C contro il Forlì: la data e l’orario della sfida

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Juventus Next Gen 1-3 Vis Pesaro | HIGHLIGHTS Serie C | Matchday 29

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