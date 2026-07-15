La Juventus Next Gen riparte | date ufficiali di Serie C-Coppa Italia e quando verrà svelato il calendario completo

La stagione 2026-27 della Juventus Next Gen sta per iniziare, con le date ufficiali di Serie C e Coppa Italia già annunciate. La squadra scenderà in campo nel campionato di terza serie e parteciperà anche alla coppa nazionale. Il calendario completo sarà reso noto a breve. La squadra si prepara a disputare le prime partite ufficiali e il calendario si svelerà nei prossimi giorni.

di Luca Fiore Manca ormai poco all’inizio della nuova stagione per la Juventus Next Gen: ecco le date ufficiali e quando verrà svelato il calendario. La stagione 202627 della Serie C si prepara a entrare nel vivo, con la Juventus Next Gen pronta a recitare un ruolo da protagonista nel panorama calcistico della terza serie. Dopo l’annuncio ufficiale della Lega Pro, che ha delineato il cronoprogramma per le prossime settimane, cresce l’attesa tra i tifosi per scoprire la composizione definitiva dei gironi e il percorso che attende i giovani talenti bianconeri. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO La Lega Pro ha comunicato le date cruciali per l’avvio della nuova annata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juventus Next Gen 1-3 Vis Pesaro | HIGHLIGHTS Serie C | Matchday 29

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