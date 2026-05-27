La Serie B ormai è quasi pronta Coppa Italia | sfida contro l’Empoli

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Serie B 2026-27 sta per essere completata, con solo due posti ancora liberi sui venti disponibili. Nel frattempo, la squadra si prepara per la partita di Coppa Italia contro l’Empoli.

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L’organico dell’edizione 2026-27 della Serie B è vicino al completamento: rimangono soltanto due posti vacanti sui venti complessivi. Uno dei due verrà deciso a breve: venerdì prossimo si disputerà l’atto conclusivo dei playoff per la promozione in Serie A, nei quali sono rimasti in gioco il Monza e il Catanzaro. Nella serata di domenica al "Ceravolo" si è disputato il match di andata: il Monza nel finale ha piazzato un "uno-due" che profuma di Serie A con le reti di Hernani e Caso. Allo "U Power Stadium", il 29 maggio, per il Monza sarà sufficiente addirittura una sconfitta con due gol di scarto per festeggiare il ritorno in A (in virtù del miglior piazzamento in classifica). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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