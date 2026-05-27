L’organico dell’edizione 2026-27 della Serie B è vicino al completamento: rimangono soltanto due posti vacanti sui venti complessivi. Uno dei due verrà deciso a breve: venerdì prossimo si disputerà l’atto conclusivo dei playoff per la promozione in Serie A, nei quali sono rimasti in gioco il Monza e il Catanzaro. Nella serata di domenica al "Ceravolo" si è disputato il match di andata: il Monza nel finale ha piazzato un "uno-due" che profuma di Serie A con le reti di Hernani e Caso. Allo "U Power Stadium", il 29 maggio, per il Monza sarà sufficiente addirittura una sconfitta con due gol di scarto per festeggiare il ritorno in A (in virtù del miglior piazzamento in classifica). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Serie B ormai è quasi "pronta". Coppa Italia: sfida contro l’Empoli

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