Michele Di Gregorio sta per lasciare la Juventus, a due anni dal suo arrivo. La decisione di questa fase si è resa nota nelle ultime ore, e rappresenta un cambiamento importante per il portiere, che in passato ha giocato con il club. La sua partenza si avvicina rapidamente, segnando un passo deciso nel suo percorso con la squadra. La notizia riguarda un possibile scambio che coinvolge l’estremo difensore e altre operazioni di mercato in corso.

L’ex Monza si avvicina a grandi passi all’addio ai bianconeri, ma la decisione di queste ore spiazza tutti. Michele Di Gregorio si appresta a dire addio alla Juventus, a due anni dal suo trasferimento a Torino. L’ex Monza non ha convinto e adesso la dirigenza valuta proposte per il suo cartellino e al contempo studia alcuni nomi per la sua sostituzione (Dibu Martinez e Suzuki su tutti). Di Gregorio (AnsaFoto) – Calciomercato.it Spunta, però, un clamoroso retroscena che riguarda proprio Di Gregorio. Secondo quando riferito oggi dal quotidiano ‘Tuttosport’, la Juve avrebbe detto no nei giorni scorsi a una clamorosa proposto di scambio dell’ Arsena l tra il 29enne milanese e Kepa Arrizabalaga. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, clamoroso scambio per Di Gregorio: la decisione definitiva

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