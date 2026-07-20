Pierre Kalulu potrebbe lasciare la Juventus durante questa sessione di mercato. Dopo una stagione positiva e una buona prestazione nella prima uscita estiva, si parla di una possibile cessione. La società avrebbe deciso di venderlo per 50 milioni di euro. La decisione definitiva su questa operazione sembra essere stata presa nelle ultime ore. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sul futuro del calciatore o sui passaggi ufficiali dell’operazione.

Cambia di colpo il futuro del forte centrale francese: ecco cosa sta accadendo in queste ultime ore. Viene da una stagione particolarmente positiva e anche nella prima uscita estiva è stato tra i migliori, ma a sorpresa Pierre Kalulu potrebbe dire addio alla Juventus nel corso di questa sessione di calciomercato. Il club bianconero considera il francese imprescindibile per gli equilibri tecnico-tattici, ma potrebbe vacillare di fronte a una proposta importante. Bastoni e Kalulu (foto Ansa) – Calciomercato.it Lo riferisce il quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui la Juve sarebbe infatti entrata nell’ordine di idee di vendere Kalulu in caso di offerta da 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, Kalulu via per 50 milioni: c’è la decisione definitiva

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