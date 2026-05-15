‘Dateci Cambiaso’ | Marotta e il clamoroso scambio con la Juve

Il presidente dell’Inter ha avanzato una richiesta diretta alla Juventus, chiedendo il ritorno di un giocatore noto nel calcio italiano. La proposta ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori, con alcuni che la considerano una provocazione, mentre altri la vedono come una strategia da parte dell’interista. La Juventus, invece, ha risposto che il calciatore in questione non è incedibile, lasciando aperta la possibilità di trattative future. La vicenda si inserisce nel quadro delle trattative di mercato tra le due società.

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La provocatoria (ma non troppo) richiesta del presidente dell’Inter Cambiaso è stimato da Spalletti, ma per la Juve non è incedibile. I bianconeri sono pronti a cederlo, meglio se all’estero, dinanzi a un’offerta convincente. Il jolly ligure ha un buon mercato in Premier, anche se sulle sue tracce ci sarebbero soprattutto club di media fascia. Non il Manchester City di turno, che nel gennaio 2025 effettuò soltanto un sondaggio. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it La Juve, ripetiamo, preferirebbe venderlo al di fuori dell’Italia, ma non si può escludere un accordo in Serie A. Del resto qui da noi il classe 2000 è apprezzato da almeno tre club: il Como, che per la lista UEFA avrà bisogno di calciatori italiani, il Milan e l’ Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - ‘Dateci Cambiaso’: Marotta e il clamoroso scambio con la Juve ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Marotta punta Cambiaso: così l’Inter convince la Juvedi Bruno De SantisAndrea Cambiaso potrebbe lasciare la Juventus a fine campionato: l’Inter ci prova, c’è già il prezzo per sbaragliare la concorrenza... Bastoni-Cambiaso, affare clamoroso Inter-JuveLe ultime novità di mercato coinvolgono i due club rivali L’Inter distrugge la Roma e riallunga in testa alla classifica in attesa di Napoli-Milan.