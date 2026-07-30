Juve adesso tocca alle uscite | il Napoli insiste per Gatti David dice no al Rennes

La Juventus ha concluso due acquisti con Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic e ora si concentra sulle cessioni. Il Napoli continua a spingere per l’acquisto di Gatti, mentre il difensore ha rifiutato l’offerta del Rennes. La società bianconera sta definendo le strategie per liberare alcuni giocatori in vista della nuova stagione. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui tempi o sulle cifre delle operazioni in uscita.

Torino, 30 luglio 2026 – La Juve ha piazzato due colpi in entrata, importanti, con Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic, e ora si apre pure il mercato in uscita. Fondamentale per liberare spazio e asciugare la rosa dagli esuberi. Dietro, con l’obiettivo Jhon Lucumi ancora vivo, potrebbe uscire Federico Gatti, mentre in avanti la Juve sarebbe aperta alla cessione di Jonathan David, ma il giocatore per ora vuole giocarsi le sue chance. La situazione di Gatti e David. Uno dei nomi più richiesti è quello di Federico Gatti. Il difensore piace al Napoli, che nelle ultime ore ha chiesto informazioni per capire se ci sono le condizioni per aprire una trattativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Juventus Vs Napoli Serie A 20/21

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