La Juventus sta lavorando alle cessioni dei giocatori, con Gatti in attesa di trasferirsi al Napoli e Koopmeiners in direzione della Premier League. Nel frattempo, un club si è interessato a Thuram. Le trattative sono numerose e complicate, con un secondo elenco di nomi coinvolti nelle possibili uscite. La rosa dei giocatori pronti a lasciare il club si sta ampliando, rendendo le negoziazioni più articolate.

di Francesco Spagnolo Non solo le entrate in casa Juventus. I bianconeri sono molto attivi anche sulle uscite. Ecco il punto sulle possibili cessioni. Il tavolo delle trattative è affollato da un secondo elenco di nomi, ancor più corposo e complesso da gestire. Si tratta della lista delle cessioni necessarie, che condiziona pesantemente il calciomercato della Juve. Il club bianconero ha l’esigenza assoluta di vendere, sia per alleggerire il bilancio sia per motivi di natura tecnica. Di fatto, l’assenza di uscite concrete sta bloccando qualsiasi operazione in entrata. In questa delicata fase storica, quasi l’intera rosa (con la sola eccezione di Yildiz) è considerata cedibile di fronte alla giusta proposta, ma per alcuni elementi l’addio è una priorità assoluta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juve al lavoro sulle uscite: Gatti aspetta il Napoli, Koopmeiners verso la Premier. E su Thuram si è informato questo club

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