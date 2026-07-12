Il Napoli insiste per Gatti ma dice di no allo scambio alla pari con Lobotka | gli aggiornamenti e i possibili scenari

Il Napoli continua a cercare Federico Gatti e spera di ottenere uno sconto sul prezzo di acquisto. Tuttavia, ha rifiutato una proposta di scambio che prevedeva l'inserimento di Stanislav Lobotka. La società ha indicato chiaramente di non voler cedere il centrocampista slovacco in questa operazione, mantenendo ferme le proprie condizioni. Restano da definire i prossimi passi, mentre il club continua a monitorare le possibilità di affare con il difensore.

di Luca Fioretti Il Napoli punta Federico Gatti e spera in uno sconto, ma rifiuta la proposta di scambio alla pari con Stanislav Lobotka: Manna fissa il prezzo. Le strade del calciomercato continuano a incrociare i destini di Juventus e Napoli in un intreccio che si preannuncia caldissimo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il club partenopeo continua a essere fortemente interessato a Federico Gatti. Il difensore centrale classe 1998, punto fermo della nazionale azzurra, è considerato un profilo ideale per la retroguardia dei campani. I vertici del Napoli vorrebbero fare leva sulla nota necessità dei bianconeri di sfoltire la rosa prima di acquistare, sperando così di strappare l’ex Frosinone a cifre decisamente più “convenienti”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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