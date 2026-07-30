Istat | il Pil cresce dell’1% tendenziale nel secondo trimestre

Nel secondo trimestre del 2026, il prodotto interno lordo (Pil) è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati, diffusi dall'Istat, si riferiscono a valori corretti per calendario e destagionalizzati, con riferimento all’anno 2020.

Nel secondo trimestre del 2026 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell’1% in termini tendenziali. Lo comunica l’Istat. Il secondo trimestre del 2026, precisa l’Istat diffondendo la stima preliminare del Pil, ha avuto lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al secondo trimestre del 2025. La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto nel comparto dei servizi e di una diminuzione in quello dell’agricoltura e dell’industria. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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