L’Istat ha scattato la fotografia dei conti economici relativi al primo trimestre del 2026. Nel primo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% nei confronti del primo trimestre del 2025. L’acquisizione di informazioni più complete sul trimestre ha comportato una revisione al rialzo della stima preliminare del Pil diffusa il 30 aprile 2026 (+0,2% la crescita congiunturale, +0,7% quella tendenziale). La variazione acquisita per il 2026 è pari a 0,6%. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pil: Istat alza stime a +0,3% nel primo trimestre, +0,8% su anno

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