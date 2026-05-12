Secondo l’Istat, l’economia italiana ha mostrato una crescita del Pil nel primo trimestre del 2026. I dati pubblicati riguardano l’andamento di marzo e aprile e indicano che il paese ha registrato un miglioramento rispetto alla Francia, mentre si colloca sotto i livelli di Spagna e Germania. Questi numeri offrono una panoramica sulla situazione economica nazionale in un inizio di anno.

Pil italiano ancora in crescita nel primo trimestre. Nel primo trimestre del 2026 il ciclo economico internazionale è caratterizzato da un marcato dinamismo della regione asiatica, una buona performance degli Stati Uniti e una persistente debolezza in Europa. È quanto sottolinea l’Istat nella nota sull’economia italiana. I dati disponibili, spiega l’ente statistico, incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, che sta determinando una forte riduzione nell’offerta e un marcato rialzo dei prezzi delle materie prime energetiche. Le prospettive restano incerte, strettamente legate alla durata della guerra e ai suoi effetti sul mercato energetico.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Istat: Pil italiano ancora in crescita nel primo trimestre. Il paese fa meglio della Francia, peggio di Spagna e Germania

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Istat stima Pil +0,2% nel primo trimestre, +0,7% su anno

Pil, stime Istat: “+0,2% nel primo trimestre, +0,7% sull’anno”. L’inflazione corre: “+2,8% ad aprile”Nel primo trimestre del 2026 l’Istat stima che il Prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia...

Argomenti più discussi: Istat, a marzo il commercio al dettaglio sale del 3,7%; Deficit-Pil 2025 al 3,1%: l’Italia rimane sotto infrazione e l’opposizioni abbaiano alla Luna; Il fact-checking di Bonelli e Boldrin a Pulp Podcast; Evasione fiscale sport nazionale in Italia, l’onestà resta l’unico asset tassato: i numeri che fanno male.

Dunque, guardando SOLO la punta dell'iceberg: Povertà ai MASSIMI storici; attuale rapporto Debito/PIL più ALTO d'Europa e pressione fiscale salita, a fine 2025, al 51,4% E ancora parlano, invece di chiudere 'sta fogna d'account e correre a nascondersi!! x.com

Istat: Pil ancora in crescita nel primo trimestreUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it