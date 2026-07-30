Un incendio si è verificato vicino al binario 20 della Stazione Garibaldi a Milano, in via Pepe. Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile a distanza. La circolazione dei treni è stata rallentata, con ritardi e soppressioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno spegnendo le fiamme. Non sono ancora state rese note le cause dell’incendio.

Milano, 30 luglio 2026 – Un incendio si è sviluppato, in via Pepe, in prossimità del binario 20 della Stazione Garibaldi: una colonna di fumo nero è visibile da chilometri di distanza. Scattato l’allarme, sul posto sono subito intervenuti cinque mezzi dei Vigile del Fuoco. L’incendio. L'allarme si è attivato nella mattinata di oggi, giovedì 30 luglio, con la richiesta di intervento giunta alla centrale operativa del comando dei vigili del fuoco di via Messina poco dopo le 8.30. Sul posto sono subito intervenuti i pompieri con cinque mezzi: dalle prima informazioni sembra che il prncipio di incendio abbia coinvolto alcuni cavi elettrici lungo la linea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Incendio vicino ai binario in Stazione Garibaldi a Milano, alta colonna di fumo e circolazione treni rallentata

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