Questa mattina a Milano, un incendio si è sviluppato vicino alla Rinascente, a poca distanza dal Duomo. Le fiamme sono divampate all’alba, producendo una colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. La zona è stata chiusa temporaneamente al traffico durante le operazioni di emergenza.

Incendio all'alba di questa mattina a Milano, a poca distanza dal Duomo. Sono divampate le fiamme e una colonna di fumo nero si è levata verso il cielo, generando subito allarme. C'è stato timore per la Rinascente, dato che le fiamme erano molto vicine, ma pare che il rogo non abbia interessato quell'edificio, rimasto illeso. Stando alle informazioni trapelate fino ad ora, l'incendio ha interessato un appartamento di corso Vittorio Emanuele, per la precisione un palazzo abitato al civico 31. Il rogo si sarebbe originato sulla terrazza. L'allarme è scattato intorno alle 6.00 e sul posto sono accorsi quattro mezzi dei vigili del fuoco, autopompe e autoscale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura in Piazza Duomo, incendio vicino alla Rinascente: le fiamme e l'alta colonna di fumo

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