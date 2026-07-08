Robbiate incendio vicino alla case | brucia un casolare Alta colonna di fumo nero

Un incendio ha coinvolto un casolare vicino alle abitazioni a Robbiate. Una colonna di fumo nero si alza dall’edificio, visibile a distanza. Le fiamme raggiungono circa dieci metri di altezza e continuano a divampare. I vigili del fuoco sono sul posto per cercare di spegnere le fiamme e contenere il rogo. Non sono state segnalate persone ferite. La zona è stata evacuata come misura precauzionale.

Robbiate (Lecco), 8 luglio 2026 – La nuova di fumo acre e nero che satura l'aria, le fiamme alte una decina di metri che continuano a divampare, i vigili del fuoco che cercano di contenere la furia del rogo. Un incendio è divampato a Robbiate. Ha completamente distrutto un casolare, vicino a un complessi residenziale. L'edificio era adibito a deposito di arnesi da lavoro e attrezzi agricoli e come legnaia. Dentro c'era materiale altamente infiammabile. Il fumo che saliva nel cielo è stato visto da chilometri distanza, mentre il suo odore è stato avvertito in tutto il quartiere. L’intervento dei vigili del fuoco. Per evitare che le fiamme si... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Incendio in appartamento a Taranto: donna salvata dai Vigili del Fuoco

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