Un incendio sui binari tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Porta Vescovo ha causato la cancellazione di tutti i treni sulla linea Milano-Venezia. La circolazione è stata interrotta dalle 4.10 di stamattina, provocando deviazioni e disagi. L'incendio, riferiscono le autorità, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Nessun ferito segnalato. La circolazione ferroviaria non è ancora stata ripristinata.

La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4.10 circa sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che - secondo quanto appreso - sarebbe statoappiccato da una persona con disturbi mentali. Sul posto è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi, assieme a quello dei vigili del fuoco. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazioni di alcuni treni dell'Alta Velocità, con rallentamenti fino a 120 minuti. Alcuni treniRegionali possono essere deviati via Nogara, Monselice, Isola della Scala, ed è stato attivato un servizio con corse bus.... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Incendio sui binari fra le stazioni di Verona Porta Nuova e Porta Vescovo: tutti i treni cancellati. Deviazioni e disagi

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