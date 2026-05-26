Giornata nera tra i binari delle stazioni di Torino Porta Nuova e Porta Susa | oltre 3 ore di ritardo per chi viaggia su treni ad alta velocità cos' è successo
Un treno ad alta velocità partito da Napoli Centrale ha accumulato oltre 200 minuti di ritardo, arrivando a Torino Porta Nuova con grande ritardo. La giornata si è conclusa con più di tre ore di ritardo per i viaggiatori tra le stazioni di Torino Porta Nuova e Porta Susa. Non sono stati segnalati altri problemi o cause specifiche. La circolazione ferroviaria ha subito disagi significativi nelle due stazioni torinesi.
Oltre 200 minuti di ritardo per il treno ad alta velocità che, partito dalla stazione ferroviaria di Napoli Centrale, avrebbe dovuto raggiungere Torino Porta Nuova alle 15.36. Due ore quaranta il ritardo accumulato dal treno in arrivo dalla stazione di Bari Centrale, ma i disagi colpiscono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
[4K60FPS] DUE MINUETTI TORINESI PER LE O.M.C. DI FOLIGNO: UNO VA, L'ALTRO TORNA!
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