Giornata nera tra i binari delle stazioni di Torino Porta Nuova e Porta Susa | oltre 3 ore di ritardo per chi viaggia su treni ad alta velocità cos' è successo

Notizia in breve

Un treno ad alta velocità partito da Napoli Centrale ha accumulato oltre 200 minuti di ritardo, arrivando a Torino Porta Nuova con grande ritardo. La giornata si è conclusa con più di tre ore di ritardo per i viaggiatori tra le stazioni di Torino Porta Nuova e Porta Susa. Non sono stati segnalati altri problemi o cause specifiche. La circolazione ferroviaria ha subito disagi significativi nelle due stazioni torinesi.