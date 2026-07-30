Un incendio sui binari ha provocato l’interruzione della circolazione tra Verona Porta Nuova e Porta Vescovo questa mattina. La linea ferroviaria Milano-Venezia ha subito ritardi fino a 120 minuti, con molti treni soppressi o in ritardo. I passeggeri hanno incontrato difficoltà nel raggiungere le destinazioni previste, mentre le autorità hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. La circolazione resta sospesa fino a nuovo avviso.

VERONA - Disagi sulla linea ferroviaria Milano-Venezia: nella prima mattinata di oggi, giovedì 30 luglio, la circolazione dei treni è stata interrotta tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo per un incendio sui binari a Verona. Ritardi dei treni regionali e sull'Alta velocità sull'intera tratta. I treni Alta Velocità, alcuni dei quali instradati sul percorso alternativo tra Padova e Verona, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Le deviazioni Le deviazioni interessano le Frecce dei collegamenti Venezia-Milano, Venezia-Torino, Milano-Udine e viceversa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Incendio sui binari, circolazione sospesa tra Verona Porta Nuova e Porta Vescovo. Treni in ritardo fino a 120 minuti sulla Milano-Venezia

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