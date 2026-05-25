La circolazione dei treni sulla linea Milano-Venezia e Venezia-Bologna è stata sospesa lunedì sera a causa di persone non autorizzate che si trovavano lungo i binari a Padova. La presenza ha provocato ritardi e rallentamenti nelle corse ferroviarie. La circolazione è stata ripristinata una volta che le persone sono state allontanate. Non sono stati segnalati incidenti o feriti. La situazione ha comportato disagi per i passeggeri coinvolti nelle tratte interessate.

PADOVA - Treni in ritardo nella serata di lunedì 25 maggio a causa della presenza di persone non autorizzate lungo i binari all'altezza di Padova, che ha costretto a rallentare e. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Treni, circolazione sospesa per persone lungo i binari: ritardi sulle linee Milano-Venezia e Venezia-Bologna

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