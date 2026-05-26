Alta Velocità Milano-Bologna nel caos | persone sui binari treni fermi e ritardi fino a 120 minuti
Dalle 13.30, la circolazione sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna è fortemente rallentata vicino a Reggio Emilia AV a causa di persone non autorizzate sui binari. Treni sono fermi o in ritardo fino a 120 minuti, e alcune persone sono salite sui binari, causando il blocco del traffico ferroviario. La circolazione resta compromessa nel tratto interessato, con disagi per i passeggeri.
Dalle 13.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna risulta fortemente rallentata in prossimità di Reggio Emilia AV per la presenza di persone non autorizzate vicino ai binari. La situazione, rende noto Rfi, comporta l’obbligo di arresto di tutti i treni. Sul posto è in corso l’intervento delle Forze dell’Ordine per consentire la ripresa regolare del traffico ferroviario. I treni Alta Velocità possono registrare ritardi fino a 120 minuti e, in alcuni casi, essere instradati sulla linea convenzionale, con possibili variazioni di percorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Linea Alta Velocità Milano - Bologna, dalle ore 13:30 circolazione ferroviaria rallentata in prossimità di Reggio Emilia AV per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari rfi.it/content/rfi/it… maggiori info sulsitodisimo e.altervista.org/traffico.ht x.com
Circolazione fortemente rallentata sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia. Lo rende noto Trenitalia sui suoi canali. Si registrano ritardi fino a 2 ore. ANSA facebook
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