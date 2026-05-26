Alta Velocità Milano-Bologna nel caos | persone sui binari treni fermi e ritardi fino a 120 minuti

Notizia in breve

Dalle 13.30, la circolazione sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna è fortemente rallentata vicino a Reggio Emilia AV a causa di persone non autorizzate sui binari. Treni sono fermi o in ritardo fino a 120 minuti, e alcune persone sono salite sui binari, causando il blocco del traffico ferroviario. La circolazione resta compromessa nel tratto interessato, con disagi per i passeggeri.