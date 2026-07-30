Immagini dal Sannio | il crociato Barbato e la Spina Santa di Cusano Mutri

Notizia in breve

A Cusano Mutri, nel Sannio, è stata scattata una serie di immagini che mostrano il crociato Barbato e la chiesa parrocchiale del paese. La chiesa ospita la reliquia della Spina Santa di Gesù, alla quale i cittadini dimostrano grande devozione. La località è nota per il forte legame dei residenti con questa reliquia e il culto religioso che le è associato.