Immagini dal Sannio | il crociato Barbato e la Spina Santa di Cusano Mutri
A Cusano Mutri, nel Sannio, è stata scattata una serie di immagini che mostrano il crociato Barbato e la chiesa parrocchiale del paese. La chiesa ospita la reliquia della Spina Santa di Gesù, alla quale i cittadini dimostrano grande devozione. La località è nota per il forte legame dei residenti con questa reliquia e il culto religioso che le è associato.
A Cusano Mutri, delizioso borgo matesino, è particolarmente vivo il culto della Spina Santa di Gesù, conservata nella chiesa parrocchiale del paese, nei confronti della quale tutti i cittadini mostrano grande devozione. Alla fine del periodo delle Crociate, ai confini del paese, un giorno all’alba venne avvistato tra i monti un cavaliere crociato, Barbato Castello, originario cusanese. Arrivato in località Filette, alla vista dello straniero, i guardiani del paese cominciarono ad attaccarlo, facendolo cadere, insieme al suo cavallo, dal dirupo alto più di 100 metri, nella forra di Caccaviola. Il giovane atterrò sulla roccia sottostante, ma ne uscì miracolosamente illeso. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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