Immagini dal Sannio | San Barbato l’apostolo del Sannio che convertì i Longobardi

Immagini dal Sannio mostrano un episodio legato a San Barbato, considerato l’apostolo del territorio. Secondo le fonti, da Roma proveniva con tre parm’ e’ musso e sette parm’ e barba. Durante un incontro, tre signurine si presero gioco di lui, ridendo e beffandolo. San Barbato rispose criticando la loro mancanza di umanità e la mancanza di latte materno.

San Barbato da Roma veniva, tre parm’ e’ musso e sette parm’ e barba, tre signurine davanti ha trovato e s’hanno fatto la risa e l’hanno beffato. “Voi vi fate la risa e la beffa? Lu pilo de lo capo int’a la zizza se ne possa andare e come umane voi non avite allattare”. Quello appena letto è l’inizio di una tradizionale filastrocca riportata da Paola Caruso nel suo libro Santi Spiriti Streghe (Ed. Realtà Sannita- Benevento 2001). Castelvenere, il piccolissimo borgo dell’entroterra beneventano a forte vocazione vitivinicola, custode dei vigneti tra i più famosi d’Italia, è il paese di origine di San Barbato, il santo sannita di cui purtroppo non si hanno molte notizie certe. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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