Nel centro di Cusano Mutri, durante la celebrazione del Corpus Domini, sono state allestite decorazioni di fiori per l’Infiorata. Strade e piazze sono state coperte da tappeti floreali di diversi colori, realizzati con petali di varie specie. La manifestazione ha coinvolto la partecipazione di residenti e visitatori, che hanno assistito alla creazione di queste composizioni temporanee. La giornata si è conclusa con la processione religiosa.

Quello del Corpus Domini, in gran parte dei piccoli paesi e delle grandi città prevalentemente italiani, è un giorno ricco di colori e fiori. La tradizione delle decorazioni floreali ha origini romane e risale alla prima metà del XVII secolo, in quanto espressione della cosiddetta festa floreale, in cui fiori recisi, sfrondati e sminuzzati emulavano i mosaici. Per la prima volta, le decorazioni floreali furono esibite il 29 giugno 1625, festa dei santissimi patroni di Roma, Pietro e Paolo. Pochi anni dopo, nel 1633, un altro quadro floreale venne realizzato da Stefano Speranza, uno stretto collaboratore del Bernini. Da quel momento questa straordinaria arte si divulgò anche al di fuori della capitale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: la colorata Infiorata del Corpus Domini di Cusano Mutri

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