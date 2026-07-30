Martedì sera, intorno alle 21, un ciclista di 30 anni, di nazionalità pachistana, è stato investito da un furgone sulla via Olmo, nella zona di Villafontana di Medicina. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi.

Grave incidente, nella serata di martedì, sulla via Olmo, a Villafontana di Medicina. Un trentenne pachistano è ricoverato in gravi condizioni. Erano quasi le 21. Il giovane, che al momento non è chiaro dove risiedesse, stava percorrendo al buio, la trafficata via Olmo in sella a una bicicletta. Il giovane stava percorrendo la ss253bis da Budrio in direzione di Medicina. A un certo punto, per cause ancora al vaglio, un furgone Fiat, che percorreva la via Olmo nella stessa direzione del trentenne lo ha investito, facendolo dapprima rimbalzare sul parabrezza e poi sbalzandolo a terra a diversi metri di distanza. Anche la due ruote del 30enne, nell’urto, è stata proiettata in un campo a poca distanza dalla ss253bis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gravissimo ciclista investito da un furgone sulla Trasversale

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