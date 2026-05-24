Il ciclista di 46 anni investito da un camion alle porte della città è ancora ricoverato al San Matteo. Le sue condizioni, dopo l’incidente avvenuto venerdì pomeriggio, sono gravi ma non più in pericolo di vita. Il conducente del camion si è fermato e sono in corso accertamenti. La polizia ha sequestrato il veicolo per verifiche. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Resta ricoverato al San Matteo ma non sarebbe più in pericolo di vita. Sono state comunque gravi le conseguenze riportate dal ciclista di 46 anni investito da un camion nel pomeriggio di venerdì alle porte della città. L’uomo stava pedalando sulla ex Statale 234 Pavia-Cremona, dopo la rotatoria del Bivio Vela, superato l’incrocio per la località Scarpone e prima del centro abitato di Motta San Damiano, frazione di Valle Salimbene. Un rettilineo dove la carreggiata diventa relativamente stretta, specie per il frequente transito di mezzi pesanti. Gli accertamenti della Polizia locale di Pavia dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma dalla prima ricostruzione sia la bicicletta sia il camion stavano procedendo nella stessa direzione di marcia, in uscita da Pavia verso Valle Salimbene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Resta gravissimo il ciclista investito

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